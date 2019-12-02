Футбол
Российская газетаАлиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Футбол
Гиггз запретил Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
На Евро-2020 Бэйл должен быть сконцентрирован исключительно на футболе. Кроме того, занятия гольфом могут спровоцировать мышечную травму.
Политика
Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного
Документом предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского, как государственного, при этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Авто
Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой
Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Транспорт
Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Общество
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о непростой посадке в Бишкеке
Наука
В России нашли самых северных зауропод
Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Политика
Зеленский отказался начинать войну в Донбассе
Как ранее передавал News.ru, Владимир Зеленский признался, что у него есть «план Б» по Донбассу, однако отказался вдаваться в детали этого плана.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.