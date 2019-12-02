Футбол
Российская газетаАлиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча".
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Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
Футбол
Корейский вратарь исполнил «худший аут в истории»
В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики
Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат
За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей
Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Футбол
Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Авто
Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7
Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Гаджеты
Huawei выпустила обновление для старых смартфонов
Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.