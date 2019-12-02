Награда имени Льва Яшина была учреждена только в этом году, поэтому Алиссону удалось стать первым в истории её обладателем. Бразильскому голкиперу удалось в этом году стать победителем Лиги чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занять второе место в чемпионате Англии.

Алиссон стал первым в истории обладателем трофея Льва Яшина

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