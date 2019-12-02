Футбол
ГЛАС.RUАлиссон стал первым в истории обладателем трофея Льва Яшина
Награда имени Льва Яшина была учреждена только в этом году, поэтому Алиссону удалось стать первым в истории её обладателем. Бразильскому голкиперу удалось в этом году стать победителем Лиги чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занять второе место в чемпионате Англии.
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Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
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В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму
«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м
На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
Происшествия
В Новосибирске отчим забил до смерти пятилетнюю девочку
Мужчине не понравилось, как ведет себя пятилетняя девочка, и он решил воспитывать ее с помощью кулаков.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Происшествия
В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые
Взрыв произошел во вторник утром в столице Индонезии Джакарте, несколько человек получили ранения, сообщает газета Jakarta Post.
Здоровье
Маленькая язва на губе женщины оказалась смертельной болезнью
В феврале 2017 года Али Кэмпбелл (Ali Campbell) заметила на внутренней части верхней губы язву размером с горошину.
Экономика
Страховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн рублей
В настоящий момент предельный размер возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей — т.е. вкладчик в случае, если кредитная организация обанкротится, может претендовать только на эту сумму возмещения ущерба.
Экономика
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Экономика
Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры
Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Общество
Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка
Телец Вы сможете достичь больших успехов, если будете действовать самостоятельно и не станете ни от кого ждать поддержки.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Здоровье
Почти все поликлиники Алтайского края перешли на новый график
Большая часть поликлиник Алтайского края перешла на новый график работы. Теперь они работают до 20 часов в будни, а также по субботам.
Авто
Стал известен средний возраст легковых автомобилей в России
Средний возраст всех зарегистрированных легковушек в России составляет 13,4 года. У иномарок данный показатель немного ниже – 11,2 года.
Политика
Правительство Украины сменит руководство «Нафтогаза»
Правительство Украины приняло решение сменить руководство ряда государственных компаний, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
Электрокар FF 91 показал «ультрароскошный» интерьер
Кроссовер FF 91 построен на платформе VPA (Variable Platform Architecture), объединяющей монокок с шасси.