Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUАлиссон стал первым в истории обладателем трофея Льва Яшина

Награда имени Льва Яшина была учреждена только в этом году, поэтому Алиссону удалось стать первым в истории её обладателем. Бразильскому голкиперу удалось в этом году стать победителем Лиги чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занять второе место в чемпионате Англии.
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