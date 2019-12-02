Футбол

The Moscow PostThe Moscow PostАлиссон прокомментировал получение приза имени Льва Яшина

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон получил приз лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Спортсмен прокомментировал победу, передает корреспондент The Moscow Post.
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Алиссон — о Трофее Льва Яшина: «Это благословение»

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Алиссон стал первым обладателем приза имени Льва Яшина

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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
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СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

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Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»

Президент США Дональд Трамп убежден, что после очередных комментариев его украинского коллега Владимира Зеленского по поводу июльского телефонного разговора лидеров двух стран, дело по импичменту "закрыто".
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Как подчеркнул Радий Хабиров, снижение смертности - это очень значимо, проделана большая работа.
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
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Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
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Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
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Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом

В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
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Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

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Вот как Intel будет улучшать свои следующие процессоры для борьбы с AMD

В следующем году на смену процессорам Intel Ice Lake придут CPU линейки Tiger Lake.
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В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
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Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
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Рубль слабо снижается к доллару и евро

Курс рубля немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
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Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

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Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
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Самолет премьер-министра Канады Трюдо вышел из строя

Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который обычно использовался для международных перелетов, вышел из строя до августа 2020 года.
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Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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