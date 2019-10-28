Гаджеты

AsteraAstera«Алису» подключили к телевизорам Samsung

Алису получили телевизоры модельного ряда 2018 и 2019 годов, причем для голосового управления не нужны дополнительные устройства.
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Телевизоры Samsung подчинились «Алисе»

Вести.Хайтеквчера в 05:48

Телевизоры Samsung получили поддержку голосового помощника «Алиса»

UfaTime.ruвчера в 09:15

Помощник «Алиса» позволит отдавать голосовые команды телевизорам Samsung

Актуальные Новостивчера в 07:10

«Алису» «подружили» с телевизорами Samsung

Дни24вчера в 17:01

«Алиса» подключилась к телевизорам Samsung

News.ruвчера в 05:11

Телевизоры Samsung получили поддержку голосового помощника «Алиса»

RuNews24.ruвчера в 05:08

Телевизоры Samsung подружились с «Алисой»

iXBT.comвчера в 03:29
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Политика

Американская конгрессвумен из-за секс-скандала ушла в отставку

МИР 24 вчера в 06:56
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

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Общество

У Соловьева в студии снова подрались

В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов

Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
RT на русском 00:18
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Гаджеты

Дешевле только бесплатно: Xiaomi Mi Band 4 сокрушительно рухнул в цене

Как показало исследование, проведенное на российском рынке, теперь купить Xiaomi Mi Band 4 можно по гораздо более низкой цене, нежели раньше.
Городской портал Новый Нижний 27 октября в 23:01
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
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Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
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Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
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Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
РИА Новости 02:56
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Политика

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Экономика

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году.
РБК вчера в 20:42
Армия и оружие

Аваков выразил поддержку подразделению «Азов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о поддержке батальона «Азов» и назвал его одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений страны.
Аргументы и Факты вчера в 19:50
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Настя Каменских в лимонном купальнике позировала на пляже в Мексике

Газета Metro 27 октября в 10:09
Авто

Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продан за огромную сумму

Аукционный дом RM Sotheby’s продал спорткар Lamborghini Miura P400 S, который большую часть своей жизни просто находился в забытом сарае.
Тарантас Ньюс 01:56
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Армия и оружие

Останки главаря ИГ аль-Багдади сбросили в море

Известия 02:23
Происшествия

На Украине на предприятии произошёл взрыв

Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
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