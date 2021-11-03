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Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает бизнес в Польше

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Группа компаний «Руст» Рустама Тарико договорилась о продаже своей польской дочерней компании CEDC группе компаний Maspex.
Ведомости
В соответствии с условиями сделки, стоимость компании CEDC оценили в 3 890 млн польских злотых (около $1 млрд).
РБК
Выпускает напитки под брендами Absolwent, Zubrowka, Bols, Royal, Soplica, также занимается дистрибуцией ликера Jagermeister, коньяков Remy Martin, марок Metaxa, Grant`s, Campari и Aperol.
Коммерсантъ
Сейчас CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше с годовой производственной мощностью более 780 млн бутылок водки.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает производителя Zubrowka
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Холдинг Рустама Тарико продаст бизнес по производству водки в Польше за $1 млрд
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