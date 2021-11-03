Астрономы, изучающие близлежащую вселенную с помощью Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона (ALMA), только что завершили крупнейшее исследование звездообразующего «топлива» в скоплениях галактик.
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра имени Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — говорится в официальном заявлении.
«В период нерабочих дней и ноябрьских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, а также на пресечение управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.