Как отметили в "Руст", компания CEDC, приобретенная в 2013 году, является лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 млн девятилитровых коробов.
Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, введенных в связи с распространением коронавируса, до 1 января 2024 года.
Региональным руководителям Росздравнадзора поручили искать людей — и в особенности врачей, — которые активно принимают участие в антипрививочной кампании против ковида, а также тех, кто распространяет ложную информацию о прививках.