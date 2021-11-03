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Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает бизнес в Польше

Группа компаний «Руст» Рустама Тарико договорилась о продаже своей польской дочерней компании CEDC группе компаний Maspex.
Ведомости
По условиям сделки стоимость CEDC составляет 3,89 млрд польских злотых (приблизительно $1 млрд).
Интерфакс
Как отметили в "Руст", компания CEDC, приобретенная в 2013 году, является лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 млн девятилитровых коробов.
ТАСС
Компании принадлежат два завода по производству водки в Польше мощностью более 780 миллионов бутылок водки в год и три лицензированных склада.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Алкохолдинг Тарико избавился от бизнеса в Польше
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