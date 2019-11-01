Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет. Об этом она рассказала на концерте в белорусском культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», который состоялся 2 ноября, в субботу.

Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80

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