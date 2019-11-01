Шоу-бизнес
Вечерняя МоскваАлла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет. Об этом она рассказала на концерте в белорусском культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», который состоялся 2 ноября, в субботу.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Происшествия
Правозащитники заявили о пытках в подразделении Эльджаркиева
Неназванные правозащитники, на которых ссылается издание, утверждают, что с приходом Эльджаркиева ситуация в подразделении почти не изменилась – в том числе поступили жалобы на пытки со стороны сотрудников центра «Э» от двоих задержанных.
Взгляд.ру 07:15
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину
Московский Комсомолец 02:50
Политика
Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии
Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.
Слово и Дело 06:39
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Наука
Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире
В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика вчера в 06:17
Политика
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года.
РБК 04:15
Армия и оружие
Турция передала России 18 захваченных сирийских военных
Турция передала российской стороне 18 сирийских военных из правительственной армии, захваченных в плен на сирийско-турецкой границе.
News.ru 01 ноября в 04:19
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Общество
Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
ФедералПресс вчера в 23:37
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 01 ноября в 06:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Общество
Диетолог перечислила ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов следует отказаться, если у человека плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».
REGNUM 10:02
Хоккей
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку после поражения
Пресс-служба челябинского хоккейного клуба «Трактор» сообщила, что главный тренер команды латвийский специалист Петерис Скудра отправлен в отставку, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 16:47
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Происшествия
В Брянске подросток разбился насмерть, сорвавшись с крыши девятиэтажки
Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.
Интерфакс 08:25
Музыка
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Армия и оружие
Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео
Военное обозрение 04:55
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Футбол
Куман исключил себя из претендентов на пост главного тренера «Барселоны»
Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман ответил на вопрос о возможном приглашении в «Барселону».
Sportbox.RU 09:57
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Футбол
Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44