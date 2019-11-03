Шоу-бизнес

Дни24Дни24Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске. Во время этого выступления Примадонна заявила зрителям, что планирует снова вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
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Яркие наряды, райдер, шпагаты: как прошел концерт Пугачевой в Минске

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Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

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Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

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«Уж 70 мне! Не пою, не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю!». Алла Пугачева дала зажигательный концерт в Минске

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Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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