Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске. Во время этого выступления Примадонна заявила зрителям, что планирует снова вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

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