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Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»

Приехавшая на родину из Израиля российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение фразой «буду наводить порядок».
Lenta.ru
Вернувшаяся из Израиля певица Алла Пугачева 27 августа была замечена в центре Москвы во время шопинга.
Известия
Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила телеканалу, что певица приехала в Россию надолго.
РБК
Примечательно, что муж Аллы Пугачевой, шоумен и телеведущий Максим Галкин, в Россию пока не вернулся.
Актуальные Новости

Подробнее о событии

Алла Пугачева рассказала о планах после возвращения в Россию из Израиля
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