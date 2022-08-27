РИА НовостиАлла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»Дверь в центр Москвы сегодня с ноги открыла Алла Борисовна.РЕН ТВ73-летняя певица покинула страну в феврале — с мужем Максимом Галкиным и детьми Пугачева улетела в Израиль.StarHit.ruКонцертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила телеканалу, что певица приехала в Россию надолго.РБКПохоже, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой в Россию не приехал.РЕН ТВЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналR.LifeStarHit.ruВечерняя МоскваАргументы и ФактыREGNUMSport24.ruiReactorNeva.TodayКомсомольская правдаРЕН ТВCT newsСлово и ДелоРидусАбзацГородовойФАНРБКИзвестияСпортКПВесьмаLife.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииАлла Пугачева рассказала о планах после возвращения в Россию из ИзраиляПятый каналвчера в 10:18Вернувшаяся из Израиля Пугачева рассказала, чем займется в РоссииРЕН ТВвчера в 09:11Самое цитируемоеПугачева о планах в России: «Порядок наводить в голове»РЕН ТВвчера в 13:58Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»Lenta.ruвчера в 12:09Пугачева рассказала, чем займется в РоссииИзвестиявчера в 10:45Алла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»РИА Новостивчера в 14:08Вернувшаяся из Израиля Пугачева рассказала, чем планирует заняться в РоссииАргументы и Фактывчера в 10:10«Буду порядок наводить в вашей голове»: вернувшаяся в Россию Пугачева поделилась планамиТелепрограммавчера в 10:05Показать ещёОценить5,3KПоделиться