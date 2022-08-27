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Алла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»

Дверь в центр Москвы сегодня с ноги открыла Алла Борисовна.
РЕН ТВ
73-летняя певица покинула страну в феврале — с мужем Максимом Галкиным и детьми Пугачева улетела в Израиль.
StarHit.ru
Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила телеканалу, что певица приехала в Россию надолго.
РБК
Похоже, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой в Россию не приехал.
РЕН ТВ

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Алла Пугачева рассказала о планах после возвращения в Россию из Израиля
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