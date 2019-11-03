Шоу-бизнес
В курсе.руАлла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет
Не исключено, что Пугачева имела в виду перерыв в выступлениях именно на территории Белоруссии. Кроме того, певица хоть и редко выступает в последние годы, все же окончательно сцену не покидает, хотя часто говорит об этом.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 19:20
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Наука
Между женским храпом и онкологией нашли связь
Греческие ученые объявили о результатах проведенного исследования, согласно которым женский храп может указывать на онкологию.
РЕН ТВ 03:48
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Шоу-бизнес
В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино
Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Общество
Джонсон извинился за затяжной Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ему не удалось реализовать выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября.
Газета.Ru 06:28
Здоровье
Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»
На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Политика
Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 02:36
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 01 ноября в 07:38
Политика
Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной
Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
РИА Новости 06:28
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Политика
Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого
Газета.Ru 01 ноября в 07:33
Политика
Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не упомянул имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, когда зачитывал диптих в ходе литургии в храме Христа Спасителя.
Известия 04:15
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48