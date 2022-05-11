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Аллард Кастелейн: санкции против России воздействуют на работу крупнейшего порта Европы

Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.
РИА Новости
Глава администрации крупнейшего порта Европы в Роттердаме Аллард Кастелейн пожаловался на последствия антироссийских санкций.
Lenta.ru
Россия также экспортирует через Роттердам стальную продукцию, медь, алюминий и никель.
Интерфакс
Общественная служба новостей сообщала, что сотрудники амстердамского порта сообщили, что не станут производить разгрузку судна Sunny Liger с нефтью из России, бросившего якорь на расстоянии 40 километров от берега Нидерландов.
Общественная служба новостей

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Глава порта в Роттердаме Кастелейн заявил, что санкции против РФ повлияли на работу гавани
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Санкции против России воздействуют на работу крупнейшего порта Европы
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