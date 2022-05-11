Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.
Общественная служба новостей сообщала, что сотрудники амстердамского порта сообщили, что не станут производить разгрузку судна Sunny Liger с нефтью из России, бросившего якорь на расстоянии 40 километров от берега Нидерландов.
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки.