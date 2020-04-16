Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
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с чего всё началось

Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19

Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с НСН рассказала, как проходит её работа в условиях эпидемии коронавируса и предупредила о скором массовом наплыве пациентов с обострениями на фоне аллергии.
Национальная служба новостейвчера в 08:57

Подробнее о событии

Обнаружен новый переносчик коронавируса

URA.Ru05:34

Назван новый возможный переносчик коронавируса

Lenta.ru02:51

Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19

Национальная служба новостейвчера в 08:57

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новостивчера в 18:49

Тополиный пух может спровоцировать новый всплеск коронавируса

Аргументы неделивчера в 10:15

Аллерголог: тополиный пух станет переносчиком коронавируса

РЕН ТВвчера в 09:27

Аллерголог рассказала о новом переносчике коронавируса

Известиявчера в 22:14
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Кино

Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Российская газета 06:31
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:06
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Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
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Наука

Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
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Культура

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

REGNUM 05:09
6
Общество

Свердловский губернатор сказал, когда завершится учебный год

REGNUM вчера в 11:48
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
49
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
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Культура

Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

Литератору, сценаристы и режиссеру было 70 лет. Чилийский писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса.
Piter.tv 06:38
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
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Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Политика

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС".
Открытый Нижний 13 апреля в 06:54
3,5K
Политика

Трамп сообщил о преодолении США пика заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.
Известия вчера в 19:19
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
243
Наука

В России рассчитали эффективность закрытия границ и самоизоляции

Ранее, до введения изоляционных мер в России, группа отечественных ученых провела исследование и создала модель распространения вирусных инфекций в кластеризованных сложных сетях.
Индикатор 02:40
2
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
13
Наука

Во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле

Исследователи выяснили, что древняя веревка неандертальцев сплетена из растительных волокон.
МонаВиста вчера в 01:12
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Киберспорт

На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера

CyberSport.ru 06:57
Общество

Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Наука

Назван ключевой виновник пандемии коронавируса

По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 01:41
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
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Шоу-бизнес

Александр Петров обматерил Собчак за критику сериала «Колл-центр»

Live24 06:26
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
14
Здоровье

В Петербурге больных коронавирусом предлагают размещать в гостиницах

При негативном сценарии распространения коронавируса Петербургу понадобится 60 тыс. коек для тяжёлых больных.
DP.RU 05:49
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Футбол

Лондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020

"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
РИА Новости 04:50
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
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Общество

В России зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
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