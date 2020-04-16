Коронавирус
РИА НовостиАллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
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с чего всё началось
Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с НСН рассказала, как проходит её работа в условиях эпидемии коронавируса и предупредила о скором массовом наплыве пациентов с обострениями на фоне аллергии.Национальная служба новостейвчера в 08:57
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Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19
Национальная служба новостейвчера в 08:57
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