Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
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с чего всё началось

Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19

Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с НСН рассказала, как проходит её работа в условиях эпидемии коронавируса и предупредила о скором массовом наплыве пациентов с обострениями на фоне аллергии.
Национальная служба новостейвчера в 08:57

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Назван новый возможный переносчик коронавируса

Lenta.ru02:51

Аллерголог: тополиный пух станет переносчиком коронавируса

РЕН ТВвчера в 09:27

Аллерголог рассказала о новом переносчике коронавируса

Известиявчера в 22:14

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новостивчера в 18:49

Тополиный пух может спровоцировать новый всплеск коронавируса

Аргументы неделивчера в 10:15

Назван переносчик коронавируса по воздуху

Московский Комсомолец02:47

Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19

Национальная служба новостейвчера в 08:57
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Политика

Дональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.
Эхо Москвы вчера в 21:05
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,3K
Общество

В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом

Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
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Здоровье

Сразу у 60 жителей Красноярского края подтвердился коронавирус

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Красноярского края, сообщает оперативный штаб по COVID-19.
Московский Комсомолец 03:39
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
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Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
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Общество

В Брянске скончался 89-летний пациент с коронавирусом

REGNUM 03:41
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Футбол

Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»

Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч.В скором времени футбола точно ждать не придется.
Soccer.ru 04:18
Транспорт

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков

Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
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Политика

Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
4,8K
Общество

В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Происшествия

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
2,6K
Политика

Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
REGNUM 03:43
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Наука

Оптомеханический резонатор измерил частоту колебаний одной бактерии

Биомеханики измерили низкочастотные колебания бактерии с помощью оптикомеханического резонатора.
N+1 вчера в 10:40
Происшествия

Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом

В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
Четвертая Власть 02:29
7
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Общество

Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.
Агентство Москва вчера в 04:14
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
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Шоу-бизнес

Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы

На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
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Общество

Коронавирус охватил 20 территорий Нижегородской области

Коронавирусная инфекция охватила 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Newsroom24 вчера в 16:03
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
32
Общество

В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
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