Политика
РИА НовостиAllseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.
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с чего всё началось
Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.РИА Новости05:34
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Политика
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