Политика
РИА НовостиAllseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.
Читать в источнике
Оценить572
с чего всё началось
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.РИА Новости05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Футбол
Черчесов продолжит работу на посту тренера футбольной сборной
Тренер обдумывал предложение РФС на протяжении месяца и сегодня согласился продолжить работу на посту наставника национальной команды.
Авто
За 670 000 рублей эта машина, похожая на Cybertruck, станет вашей
Миллиардер-предприниматель Илон Маск впервые представил свою новую концепцию электрического Cybertruck еще в ноябре на мероприятии в Лос-Анджелесе, где было много проколов.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Политика
Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе
Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.
Политика
Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Футбол
Алькасер может перейти в «Атлетико»
Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Общество
МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
На портале госзакупок появилась информация о выделении почти 3,9 млн руб. на вечеринку представителей МИД России в стиле "Великого Гэтсби".
Авто
Две трети жителей России не могут позволить себе новый автомобиль
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
Власти Алтайского края продают акции компании «Модест»
Начальная стоимость лота составляет почти 63,7 млн рублей Акции компании "Модест" выставлены на торги, следует из информации управления имущественных отношений Алтайского края.