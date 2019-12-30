Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.

с чего всё началось

Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.

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