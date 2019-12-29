Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

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