Политика
REGNUMAllseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
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с чего всё началось
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.РИА Новости05:34
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Политика
Газпром и Нафтогаз сорвали сроки подписания мирового соглашения
Сроки заключения российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" мирового соглашения, необходимого для подписания нового контракта о транзите газа, оказались сорваны, передает РБК.
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АНО «РосНИИРОС» известила клиентов о возврате адресов
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС») вернула клиентам IP-адреса и извинилась перед ними.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Кино
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Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
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«10 минут третьего периода — и я бы умер». Русский хоккеист пережил кому, а теперь играет в Англии
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Экономика
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Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Происшествия
Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару
В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
Алькасер может уйти из «Боруссии» в «Атлетико» из-за юного Холанда
В связи с переходом 19-летнего нападающего "шмели" могут лишиться испанца Пако Алькасере, так как тот не хочет садиться на скамейку запасных из-за норвежца.
Общество
Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
Общество
Суд отказался слушать дело Масляевой в особом порядке
Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
Общество
Захарова назвала свое любимое новогоднее блюдо
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в преддверии Нового года о своем любимом блюде.
Политика
Польша обвинила СССР в «союзничестве» с фашистской Германией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало второй мировой войны несет как нацистская Германия, так и СССР, а пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом».
Происшествия
Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге доставили в суд
Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.
Экономика
Антипинский НПЗ признали банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Кино
Обама назвал любимые фильмы и сериалы года
Политика
Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ
Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.