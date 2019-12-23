Политика
ИзвестияAllseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Об этом сообщил представитель компании, передает Bloomberg в понедельник, 23 декабря.
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Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Samsung Galaxy S10 Lite
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Авто
Бюджетный Kia Sportage ставит новые рекорды продаж
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Общество
В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис
На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Футбол
Ювентус — Лацио 1:3
«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» (3:1) в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Политика
Назначен новый руководитель департамента по ГО и ПБ Забайкалья
Александр Жужурин стал новым руководителем департамента по ГО и ПБ Забайкалья.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Транспорт
Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось
По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Экономика
В ПФР рассказали о двух бонусах при выходе на пенсию на 10 лет позже
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что россияне, которые откладывают выход на пенсию, получают два бонуса.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Происшествия
Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске
В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.