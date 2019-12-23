Политика

ИзвестияИзвестияAllseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Об этом сообщил представитель компании, передает Bloomberg в понедельник, 23 декабря.
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