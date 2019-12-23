Политика

Вести.RuВести.RuAllseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована.
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток - 2»

Газета.Ru02:39

Компания-трубоукладчик «Северного потока-2» отвела корабли из Балтийского моря

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Allseas отвела строившие «Северный поток — 2» суда из Балтийского моря

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Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

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Строившая «Северный поток — 2» компания вывела суда из Балтики

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Allseas отвела все суда из района прокладки «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 19:07
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