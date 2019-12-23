Политика
Вести.RuAllseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована.
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В Китае стартуют продажи инновационной Super SIM
Представители Ziguang официально объявили о старте продаж инновационной SIM-карты, желающие могут приобрести устройство с 23 декабря.
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Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
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Политика
Россия рассчитывает, что строительство «Северного потока - 2» завершится в ближайшее время
Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия.
Общество
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Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
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Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Происшествия
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Общество
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Экономика
Москвичи повысят цены на квартиры
Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.
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Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
НАСА опубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико.
Происшествия
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Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Шоу-бизнес
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В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
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В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
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Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Экономика
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Футбол
Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии
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Авто
Opel открыл первый дилерский центр в Петербурге после возвращения
Марка Opel возобновляет продажи автомобилей в России – в Петербурге открылся новый дилерский центр немецкого бренда.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.