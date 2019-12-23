Политика

Вести.RuВести.RuAllseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована.
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Швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море

Эхо Москвы00:15

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Известиявчера в 19:43

Allseas отвела все суда из района прокладки «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 19:07

Попавшая под санкции США Allseas отвела строившие «Северный поток—2» суда

РБКвчера в 19:35

Строившая «Северный поток — 2» компания вывела суда из Балтики

RT на русскомвчера в 19:16

Европейская компания, строившая «Северный поток — 2», вывела суда из Балтики

URA.Ruвчера в 19:36

Allseas отвела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

РИА Новостивчера в 18:57
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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