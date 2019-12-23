Политика
Вести.RuAllseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована.
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Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Происшествия
В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Энергетика
Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
Экономика
Пенсионный фонд объявил сроки выплат январских пенсий россиянам
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, сообщает 21 декабря Regnum.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Транспорт
Почти 29 млрд рублей сэкономили водители после запуска Крымского моста
Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится 23 декабря.
Общество
Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января
Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Происшествия
«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Общество
Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске
На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Энергетика
Нефть торгуется по цене $66 за баррель
Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
Здоровье