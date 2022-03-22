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«Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в условиях санкций не может получить от зарубежных партнеров расчет за поставленную продукцию на сумму порядка $1 млрд.
ТАСС
По его мнению, все самостоятельные попытки решить эту проблему способны привести к криминалу.
ТАСС
Об этом заявил заместитель генерального директора - финансовый директор концерна Рустам Улумбеков.
ТАСС
Финдиректор концерна отметил, что в перспективе ожидаются "еще примерно такие же объемы".
ТАСС

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«Алмаз-Антей» заявил о невозможности получить $1 млрд за поставленную за рубеж продукцию
Lenta.ru09:02
«Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию
ТАСС08:54
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