ТАСС«Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукциюКонцерн ВКО "Алмаз-Антей" в условиях санкций не может получить от зарубежных партнеров расчет за поставленную продукцию на сумму порядка $1 млрд.ТАССПо его мнению, все самостоятельные попытки решить эту проблему способны привести к криминалу.ТАССОб этом заявил заместитель генерального директора - финансовый директор концерна Рустам Улумбеков.ТАССФиндиректор концерна отметил, что в перспективе ожидаются "еще примерно такие же объемы".ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Алмаз-Антей» заявил о невозможности получить $1 млрд за поставленную за рубеж продукциюLenta.ru09:02«Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукциюТАСС08:54Показать все источникиОценить20Поделиться