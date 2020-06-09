Армия и оружие

RT на русскомRT на русском«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
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Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.
РИА Новости03:26

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«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

RT на русском04:03

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РБК05:43

«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350

ТАСС03:35

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

РИА Новости03:26
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