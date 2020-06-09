Армия и оружие
RT на русском«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года
Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.РИА Новости03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM вчера в 11:34
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Происшествия
В Саратове парня осудили за намерения примкнуть к боевикам в Сирии
В Кировском районе Саратова вынесен приговор гражданину России Эльнуру Худавердиеву, который намеревался проникнуть в Сирию и примкнуть к боевикам.
Четвертая Власть 08:36
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
Путин отметил задачи, стоящие перед финансовой отраслью
"Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", - сказал Путин.
РИА Новости 08:18
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Происшествия
Найдены похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги
«Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России ‘’Красноярское'' во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — передала Волк.
Rambler News Service 07:37
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Гаджеты
Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020
Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Футбол
Ребров станет главным тренером «Фенербахче»
Украинский специалист Сергей Ребров, ныне занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», может трудоустроиться в турецком чемпионате.
Евро-футбол.ру 04:41
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Общество
Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября
Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM 08:03
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19