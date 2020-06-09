Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.

с чего всё началось

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».

«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

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