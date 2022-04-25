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«Алмаз — Антей» объявил о запуске ЗРК С-500 «Прометей» в серийное производство

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков.
РБК
С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух".
РИА Новости
Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.
РБК
Планируется, что С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".
ТАСС

Подробнее о событии

«Алмаз-Антей» объявил о запуске ЗРК С-500 «Прометей» в серийное производство
Известия07:57
Новейшую ЗРС С-500 «Прометей» запустили в серийное производство
ТАСС06:04
Система С-500 запущена в серийное производство
BFM.ru04:50
В России организовано серийное производство зенитной ракетной системы С-500
ТК Звезда05:33
Новую систему ПВО ПРО С-500 запустили в серийное производство
Взгляд.ру04:59
«Алмаз — Антей» объявил о запуске ЗРК С-500 «Прометей» в серийное производство
РБК05:42
«Алмаз-Антей» заявил о запуске системы С-500 в серийное производство
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