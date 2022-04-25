Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков.
«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.