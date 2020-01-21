Экономика

SakhaLife.ruSakhaLife.ruАлмазэргиэнбанк выдает дальневосточную ипотеку под 1,7%

Для всех остальных ведущий региональный банк Якутии выдает ДВ ипотеку под 2%. — Срок кредитования – до 20 лет; — Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей; — Минимальный первоначальный взнос – 20%.
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