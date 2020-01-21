Экономика
SakhaLife.ruАлмазэргиэнбанк выдает дальневосточную ипотеку под 1,7%
Для всех остальных ведущий региональный банк Якутии выдает ДВ ипотеку под 2%. — Срок кредитования – до 20 лет; — Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей; — Минимальный первоначальный взнос – 20%.
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Алмазэргиэнбанк до 2024 года планирует выдать в Якутии по «Дальневосточной ипотеке» до 2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россиявчера в 04:05
Сбербанк: жителей Камчатки интересует жилье на селе по льготной ипотеке
Будущее России. Национальные проекты01:30
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Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
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Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Религия
Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале
Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией.
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Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведёт заключительную часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в клубе «Сочи».
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Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров
Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
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В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
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В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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Цены на нефть снижаются во вторник утром
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Россия передала Лаосу партию танков и бронемашин
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром в провинции Сиангкхуанг, передает РИА Новости.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Общество
Начислять материнский капитал на первенца могут начать в марте
Общество
В России разрабатывают экспресс-тест для выявления нового коронавируса
Экспресс-тест для выявления коронавируса, вызвавшего вспышку заболеваемости пневмонией в китайском Ухане, будет создан в России в феврале, 21 января сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Сагалай в своем Telegam-канале.
Общество
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Кино
Дэвид Линч допросил обезьяну в короткометражке от Netflix
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
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Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая
Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении в «Рубин»
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Айртон: Тедеско — умный тренер, он пытается поставить «Спартаку» более эффективную игру
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Российские саночники выиграли эстафету на юношеской Олимпиаде
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Понятие «педагогическая тайна» может быть введено в России
В России может быть введено понятие педагогической тайны, запрещающее воспитателям и учителям разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, сообщили «Известия» со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в стране.
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Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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