Футбол
Sport24.ruАлонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»
После победы «Челси» делит второе место в турнирной таблице с «Лестером». В другом матче тура «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Брайтоном». Гости забили гол первыми, но остались вдесятером на 35-й минуте и под занавес первого тайма пропустили ответный гол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Взгляд.ру вчера в 09:35
Футбол
«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS
"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Газета.Ru 21:30
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Soccer.ru 16:37
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Происшествия
Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы
В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения.
PrimaMedia.ru 11:10
Театры
Сергей Безруков поставит спектакль Олега Табакова в Губернском театре
Актуальные Новости 08:12
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса
В честь 40-летней годовщины второго альбома Британского исполнителя Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".
Газета.Ru 18:28
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.
ТАСС 20:05
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Экономика сегодня вчера в 23:54
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Армия и оружие
Новая колонна турецкой бронетехники вошла в Сирию
В видеокадры попала новая колонна бронетехники.
Военное обозрение 20:54
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки
Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Космос
В России разработают роботов-помощников для космонавтов на Луне
В основу создания роботов будут наработки, которые протестируют во время полетов российский автоматических станций на Луну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.
Gazeta.SPb 19:14
Авто
Tesla всё-таки сможет собирать электрокары в Китае
Daily-Motor.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Авто
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.
Коммерсантъ вчера в 09:55
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru 13:42
Киберспорт
Valve не выпустит Diretide в 2019 году
Valve сообщила, что в этом году событие Diretide не появится в Dota 2. По словам одного из сотрудников, сейчас компания работает над матчмейкингом, улучшением игры для новых пользователей, а также патчем Outlanders.
CyberSport.ru 09:33
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Авто
Toyota начинает выпуск миниатюрного электромобиля
На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.
CarsWeek.ru 17 октября в 06:12