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Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Происшествия Семерых человек, пропавших без вести при прорыве дамбы, нашли живыми В Красноярском крае спасатели нашли семерых выживших в результате прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино Курганского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Здоровье Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Космос Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Общество Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.

Футбол Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед» Нынешние владельцы Манчесте6р Юнайтед, семья Глейзер, которая владеет командой с 2005 года, в обоих случаях заявляла, что не собирается продавать клуб вне зависимости от суммы предложения.

Происшествия Макгрегора обвинили в изнасиловании Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Происшествия СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.

Происшествия Массовое ДТП произошло ночью на Гвардейском проспекте в Калининграде Сегодня, 20 октября, в Калининграде произошла массовая авария с участием трех автомобилей.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.

Технологии Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10 Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Авто Эксперты назвали три вредных привычки автолюбителей Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.

Происшествия В Красноярском крае прорвало две дамбы Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Политика Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.

Культура Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.