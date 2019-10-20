Футбол

Sport24.ruSport24.ruАлонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

После победы «Челси» делит второе место в турнирной таблице с «Лестером». В другом матче тура «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Брайтоном». Гости забили гол первыми, но остались вдесятером на 35-й минуте и под занавес первого тайма пропустили ответный гол.
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Победный удар Алонсо сквозь вратаря — в обзоре матча «Челси» — «Ньюкасл»

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«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом»

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Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

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Общество

Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года

Унесенный войной Рерих Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года.
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Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
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Названа тройка полноприводных универсалов за 1 млн рублей

Letnews.ru 07:19
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Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
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Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 06:34
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
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Энергетика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Кино

Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы

Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 14:18
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол

Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»

Газета.Ru 13:42
Наука

Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов

Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста вчера в 11:23
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», несмотря на голы Панарина и Бучневича

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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Энергетика

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.
Газета.Ru 22:49
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.
РИА Новости 23:18
Футбол

Червиченко: «„Спартак“ играл вообще никак. Тедеско ни о чем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат столичной команды в матче против «Рубина» (0:0). Это была первая игра красно-белых под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 11:44
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
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