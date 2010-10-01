Финансы

SIA.ruSIA.ru«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 28 июля в коридоре 1255-1280 пунктов

Неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2855-2915 пунктов, по индексу РТС — 1255-1280 пунктов.
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Армия и оружие

Иран вывел в море макет авианосца

Российская газета 03:30
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Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
2,6K
Происшествия

Суды арестовали 15 участников межнациональных столкновений в Москве

Судами Москвы арестованы уже 15 участников межнациональных столкновений в разных районах столицы.
ТАСС 05:45
209
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
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Футбол

Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Авто

Бренд Maserati выпустит две особые модели

Бренд Maserati анонсировал выпуск спортивных версий седанов Ghibli и Quattroporte, которые должны дебютировать 10 августа.
Тарантас Ньюс 05:39
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
71
Авто

Замена масла в двигателе: 7 простых правил

Споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных.
За рулем 05:00
2
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,7K
Армия и оружие

Спутник Sentinel-2 заснял запуск российского «Кинжала»

Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», пишет Forbes.
Lenta.ru 04:26
1
Общество

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.
РБК 06:00
Общество

ВОЗ не подтвердила сезонность нового коронавируса

Ранее в ВОЗ заявили о созыве экстренного комитета.
Народные новости 05:50
Экономика

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
741
Общество

Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
3
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
142
Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
24
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
2
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Кино

Асмус после развода снялась в откровенном образе в новом фильме

Кристина Асмус после развода теперь не стесняется откровенных кадров.
Рамблер 05:46
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса

В Пермском крае за сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:31
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
41
Общество

Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии

Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.
Взгляд-инфо 04:02
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
313
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
45
Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
14
Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК 26 июля в 22:33
21
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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