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Вести.Ru
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллиона лет. Специалисты "Алмазов Анабара", "дочки" АЛРОСА, на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета.В источнике
С чего всё началось
Специалисты "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат на месторождении "Эбелях", расположенном на севере Якутии, говорится в сообщении
 "Алросы".
Инфорос14:40
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В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

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В России обнаружили самый крупный цветной алмаз в истории страны

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«АЛРОСА» добыла в Якутии крупнейший цветной алмаз

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«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

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В Якутии добыт крупнейший в истории России цветной алмаз

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Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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