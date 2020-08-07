«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
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Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллиона лет. Специалисты "Алмазов Анабара", "дочки" АЛРОСА, на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета.В источнике
С чего всё началось
Специалисты "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат на месторождении "Эбелях", расположенном на севере Якутии, говорится в сообщении
"Алросы".
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