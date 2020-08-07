«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
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На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.В источнике
С чего всё началось
Специалисты "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат на месторождении "Эбелях", расположенном на севере Якутии, говорится в сообщении
"Алросы".
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