Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.В источнике
С чего всё началось
Специалисты "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат на месторождении "Эбелях", расположенном на севере Якутии, говорится в сообщении
 "Алросы".
Инфоросвчера в 14:40
Подробнее о событии
RT на русском

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

RT на русскомвчера в 10:10
SakhaNews

В Якутии добыт крупнейший в истории России цветной алмаз

SakhaNewsвчера в 08:41
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Вести.Ruвчера в 09:32
РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

РИА Новостивчера в 09:20
ТАСС

«Алроса» добыла крупнейший в России цветной алмаз

ТАССвчера в 09:04
Известия

В России обнаружили самый крупный цветной алмаз в истории страны

Известиявчера в 10:03
Finam.Ru

«АЛРОСА» добыла в Якутии крупнейший цветной алмаз

Finam.Ruвчера в 08:26

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
17

В Конгресс США внесен проект закона об усилении роли Вашингтона в ООН

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол внес в палату проект закона об увеличении роли Вашингтона в ООН с тем, чтобы противодействовать «злонамеренным субъектам».
Парламентская газетавчера в 15:50

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, объем продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто (LCV) в России по итогам июля текущего года вырос почти на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го и достиг отметки в 141 924 экземпляров.
Новые автомобиливчера в 00:54
52

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
РИА Новостивчера в 08:47
44

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
82

На церемониальных сосудах инков нашли белила из Европы

Авторы работы заключили, что керо из первой и второй группы были окрашены пигментом, привезенным из Европы, а керо третьей группы — пигментом, который изготовили в Андах из местных свинцовых пород, пишет сайт N+1.
Дилетантвчера в 09:56

Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
3

Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Общественная служба новостейвчера в 01:43
48

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
222