«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
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На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.В источнике
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