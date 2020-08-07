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РИА Новости
РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.В источнике
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РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

РИА Новости09:20
RT на русском

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

RT на русском10:10
Известия

В России обнаружили самый крупный цветной алмаз в истории страны

Известия10:03
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Вести.Ru09:32
Lenta.ru

В России нашли гигантский алмаз

Lenta.ru10:18
ТАСС

«Алроса» добыла крупнейший в России цветной алмаз

ТАСС09:04
SakhaNews

В Якутии добыт крупнейший в истории России цветной алмаз

SakhaNews08:41

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное дело04:54
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