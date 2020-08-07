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РИА Новости
РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

На севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории. Камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов нашли на месторождении "Алросы" Эбелях. Как сообщили в пресс-службе компании, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.В источнике
С чего всё началось
Специалисты "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат на месторождении "Эбелях", расположенном на севере Якутии, говорится в сообщении
 "Алросы".
Инфоросвчера в 14:40
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РИА Новости

«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз

РИА Новостивчера в 09:20
Известия

В России обнаружили самый крупный цветной алмаз в истории страны

Известиявчера в 10:03
Вести.Ru

«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз

Вести.Ruвчера в 09:32
RT на русском

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

RT на русскомвчера в 10:10
ТАСС

«Алроса» добыла крупнейший в России цветной алмаз

ТАССвчера в 09:04
SakhaNews

В Якутии добыт крупнейший в истории России цветной алмаз

SakhaNewsвчера в 08:41
Finam.Ru

«АЛРОСА» добыла в Якутии крупнейший цветной алмаз

Finam.Ruвчера в 08:26

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
1,3K

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков».
Национальная служба новостейвчера в 05:23
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUMвчера в 21:48
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Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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