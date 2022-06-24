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«Алроса» не сможет заплатить по евробондам $7,75 млн из-за санкций

"Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, сообщила о невозможности технически произвести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году из-за введенных против компании санкций Великобритании и США.
ТАСС
Речь идет о еврооблигациях на $500 млн со сроком погашения в 2027 году и с купонной ставкой 3,1% годовых, выпущенных Alrosa Finance S. A. (Люксембург).
Коммерсантъ
Очередная купонная выплата в сумме $7,75 млн должна состояться завтра, 25 июня.
Коммерсантъ
Причина — введённые против крупнейшего в мире производителя алмазов санкции Великобритании и США.
Говорит Москва

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«Алроса» не сможет заплатить по евробондам $7,75 млн из-за санкций
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