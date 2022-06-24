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«Алроса» сообщила о технической невозможности исполнить обязательства по евробондам

"Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, сообщила о невозможности технически произвести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году из-за введенных против компании санкций Великобритании и США.
ТАСС
Речь идет о еврооблигациях на $500 млн со сроком погашения в 2027 году и с купонной ставкой 3,1% годовых, выпущенных Alrosa Finance S.A. (Люксембург).
ТАСС
Очередная купонная выплата в сумме $7,75 млн должна состояться завтра, 25 июня.
Коммерсантъ
По состоянию на конец 2021-го года, чистый долг компании составил на уровне 0,4x, уточнили в компании.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Алроса» заявила о невозможности выплатить купоны по евробондам из-за санкций
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