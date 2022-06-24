ТАСС«Алроса» сообщила о технической невозможности исполнить обязательства по евробондам"Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, сообщила о невозможности технически произвести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году из-за введенных против компании санкций Великобритании и США.ТАССРечь идет о еврооблигациях на $500 млн со сроком погашения в 2027 году и с купонной ставкой 3,1% годовых, выпущенных Alrosa Finance S.A. (Люксембург).ТАССОчередная купонная выплата в сумме $7,75 млн должна состояться завтра, 25 июня.КоммерсантъПо состоянию на конец 2021-го года, чистый долг компании составил на уровне 0,4x, уточнили в компании.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Алроса» заявила о невозможности выплатить купоны по евробондам из-за санкцийForbes13:06«АЛРОСА» не сможет выплатить еще один купон по долларовым евробондамИнтерфакс12:08АЛРОСА предупредила о невозможности платить по еврооблигациям из-за санкцийКоммерсантъ12:42«АЛРОСА» второй раз не может выплатить купон по долларовым евробондамВестник Кавказа12:26«Алроса» сообщила о технической невозможности исполнить обязательства по евробондамТАСС12:18«Алроса» сообщила о технической невозможности исполнить обязательства по евробондамГоворит Москва12:18Компания «Алроса» сообщила о невозможности выплатить купон по еврооблигациям из-за санкцийLenta.ru12:57Показать ещёОценить6Поделиться