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Экономика

«Алроса» во втором квартале получила 1,2 млрд долларов от продажи алмазов

"Алроса" в январе-июне 2021 года увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 миллиона карат, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ
Запасы алмазов на конец второго квартала снизились в квартальном сопоставлении на 36%, до 8,4 млн карат в связи с существенным превышением объемов продаж над производством.
ТАСС
Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.
ПРАЙМ

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