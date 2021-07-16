Компания«Алроса» во втором квартале получила 1,2 млрд долларов от продажи алмазов"Алроса" в январе-июне 2021 года увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 миллиона карат, следует из сообщения компании.ПРАЙМЗапасы алмазов на конец второго квартала снизились в квартальном сопоставлении на 36%, до 8,4 млн карат в связи с существенным превышением объемов продаж над производством.ТАССОбъем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.ПРАЙМКомпания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Алроса» в I полугодии увеличила добычу алмазов на 6%Вестник золотопромышленника05:35«Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций АЛРОСА с целью 142,3 рубФинмаркет09:14«АЛРОСА» в первом полугодии нарастила добычу алмазов на 6%Деловое.ТВ05:46«Алроса» во втором квартале получила 1,2 млрд долларов от продажи алмазовКомпания08:36«Алроса» в I полугодии увеличила добычу алмазов на 6%ТАСС05:15Показать ещёОценить2Поделиться