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«Алроса» заявила о финансовой устойчивости, несмотря на санкции

Попавшая под санкции США российская алмазодобывающая компания "Алроса" имеет запас прочности и финансово устойчива.
Газета.Ru
Последние санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса": американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая.
РИА Новости
"Алроса" – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации мы стремимся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства.
РИА Новости
Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены.
Finam.Ru

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«Алроса» прокомментировала новые санкции США
Общественная служба новостей06:23
«Алроса» заявила о финансовой устойчивости, несмотря на санкции
Газета.Ru06:49
В компании по производству алмазов «Алроса» отреагировали на санкции
ИА Красная Весна06:48
У АЛРОСА серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости
ИА ЯСИА06:26
Производитель алмазов «Алроса» заявил об устойчивости перед санкциями
ФАН09:44
Попавшая под санкции «Алроса» заявила о большом запасе прочности и финансовой устойчивости
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«АЛРОСА» о санкциях: есть большой запас прочности, работаем над сохранением объема выпуска
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