Газета.Ru«Алроса» заявила о финансовой устойчивости, несмотря на санкцииПопавшая под санкции США российская алмазодобывающая компания "Алроса" имеет запас прочности и финансово устойчива.Газета.RuПоследние санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса": американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая.РИА Новости"Алроса" – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации мы стремимся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства.РИА НовостиЗапасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены.Finam.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИА Красная ВеснаИА ЯСИАSakhaLife.ruФАНЯкутия DailyПодробнее о событии«Алроса» прокомментировала новые санкции СШАОбщественная служба новостей06:23«Алроса» заявила о финансовой устойчивости, несмотря на санкцииГазета.Ru06:49В компании по производству алмазов «Алроса» отреагировали на санкцииИА Красная Весна06:48У АЛРОСА серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивостиИА ЯСИА06:26Производитель алмазов «Алроса» заявил об устойчивости перед санкциямиФАН09:44Попавшая под санкции «Алроса» заявила о большом запасе прочности и финансовой устойчивостиРИА Новости06:01«АЛРОСА» о санкциях: есть большой запас прочности, работаем над сохранением объема выпускаFinam.Ru05:58Показать ещёОценить40Поделиться