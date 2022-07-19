Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в РФ на фоне распространения новых подвариантов "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается рост новых выявленных случаев, при этом болезнь при заражении вариантами ВА.4 и ВА.5 чаще протекает в легкой форме.