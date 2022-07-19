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«Алроса» заявила о планах выплатить купоны по еврооблигациям в рублях

Российская компания «Алроса» заявила о намерении выплатить купоны по своим еврооблигациям в рублях.
Forbes
Алмазодобывающая компания "Алроса" информирует о запуске процедуры идентификации держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, для выплаты купонов по евробондам в рублях.
ТАСС
В «Алросе» уточнили, что выплата купонов держателям бумаг, права которых учитываются в иностранных депозитариях, технически невозможен.
Ведомости
24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране.
Ведомости

Подробнее о событии

«Алроса» выплатит купоны по еврооблигациям в рублях
АБН06:46
«Алроса» заявила о планах выплатить купоны по еврооблигациям в рублях
Forbes06:42
«Алроса» выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях
Компания05:02
«Алроса» планирует выплатить купоны по еврооблигациям в рублях
Ведомости05:32
«Алроса» собирается выплатить купоны по евробондам в рублях
Комсомольская правда05:32
«Алроса» намерена выплатить купоны по евробондам в рублях
ТАСС05:04
Российский добытчик алмазов решил расплатиться по евробондам в рублях
Секрет фирмы06:19

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