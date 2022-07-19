Алмазодобывающая компания "Алроса" информирует о запуске процедуры идентификации держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, для выплаты купонов по евробондам в рублях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в РФ на фоне распространения новых подвариантов "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается рост новых выявленных случаев, при этом болезнь при заражении вариантами ВА.4 и ВА.5 чаще протекает в легкой форме.