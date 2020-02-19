Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruАлсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
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«Я покупала голоса»: Алсу впервые честно рассказала о скандале с дочкой

7Дней.ру07:00

Алсу призналась в покупке голосов для дочери в музыкальном шоу «Голос»

Znak.com06:12

Певица Алсу призналась в покупке голосов за свою дочь на «Голосе» — но купила она совсем немного

Реальное время02:11

«Сильно жалею»: Алсу объяснила, как ее дочь стала жертвой хейтеров

Телепрограмма07:21

«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу

Woman.ru04:25

Алсу заявила, что правила шоу «Голос. Дети» не запрещают покупку голосов для победы в финале

Вокруг ТВ05:10

«Да, я покупала голоса»: Алсу о скандальной победе дочери в конкурсе «Голос.Дети»

StarHit.ru06:02
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Комментарии

Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе

Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию.
ФАН 05:13
Происшествия

Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Радио Sputnik 09:03
Общество

Шепелев обратился к поклонникам после ухода с Первого канала

Lenta.ru 09:15
Общество

Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям

Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Ореанда-Новости 02:53
Происшествия

Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»

RT на русском 08:18
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Герцоги Сассекские, теперь отделившиеся от королевской семьи, скорее всего, перестанут использовать приставку Royal в соцсетях и названии своей благотворительной организации.
Super.ru 03:26
Политика

Путин отправил Суркова в отставку

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 12:04
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экспресс газета 00:33
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Газета.Ru 07:47
Общество

В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020

ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
АБН 08:39
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Интернет

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Собака.ru 07:54
Общество

СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн

РБК 09:09
Экономика

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Вести.Ru 09:02
Политика

В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:58
Политика

Мишустин освободил Петрову от должности замминистра труда и соцзащиты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты России Светлану Петрову.
РЕН ТВ 09:03
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Газета.Ru 00:35
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ. Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Народная артистка Республики Башкортостан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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