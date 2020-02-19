Подчеркивая, что сделала это "в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами". Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

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