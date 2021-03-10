Федеральные власти поддержат комплексный подход к перспективам Санкт-Петербургского транспортного узла, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также железнодорожного сообщения в Петербургской агломерации.
Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования конфликта в Донбассе представители Киева перешли к шантажу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
В Китае началась программа выдачи цифровых сертификатов здоровья для международных путешествий, об этом сообщает издание «Ъ» со ссылкой на консульский департамент МИД КНР В электронном документе с уникальным QR-кодом помимо данных о вакцинации (название и производитель препарата, дата прививки и количество доз) содержится информация об антителах или отрицательном тесте на коронавирус.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров по делу о хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.