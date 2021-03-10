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REGNUM
REGNUM

Алтай определяется со стратегией своего развития на ближайшие 15 лет

В правительстве Алтайского края сегодня, 10 марта, обсуждают проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.В источнике
Бийский рабочий
Толк
АМИТЕЛ
Вести Алтай
Алтапресс
ПолитСиб.Ру
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Правительство подкорректировало стратегическую миссию Алтайского края

Алтапресс01:10

Как поменяли стратегию развития Алтая и чем оказался недоволен депутат АКЗС

Толк03:22

Губернатор призвал членов алтайского кабмина поторопиться с доработкой стратегии социально-экономического развития

Банкфакс03:22

К 2035 году Алтайский край перейдет к новому технологическому укладу

Бийский рабочий03:18

Власти Алтайского края переписали Стратегию развития региона

Вести Алтай05:07

Алтай определяется со стратегией своего развития на ближайшие 15 лет

REGNUM00:59

Проект Стратегии социально-экономического развития до 2035 обсуждают на Алтае

АМИТЕЛ00:54
Интересное

Одобрено комплексное развитие Санкт-Петербургского транспортного узла

Федеральные власти поддержат комплексный подход к перспективам Санкт-Петербургского транспортного узла, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также железнодорожного сообщения в Петербургской агломерации.
REGNUM04:33

В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу

Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования конфликта в Донбассе представители Киева перешли к шантажу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости05:20

В Китае ввели сертификаты о вакцинации для международных поездок

В Китае началась программа выдачи цифровых сертификатов здоровья для международных путешествий, об этом сообщает издание «Ъ» со ссылкой на консульский департамент МИД КНР В электронном документе с уникальным QR-кодом помимо данных о вакцинации (название и производитель препарата, дата прививки и количество доз) содержится информация об антителах или отрицательном тесте на коронавирус.
RuNews24.ru19:20

В Петербурге задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров по делу о хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.
Коммерсантъ03:42