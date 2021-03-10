В Китае ввели сертификаты о вакцинации для международных поездок

В Китае началась программа выдачи цифровых сертификатов здоровья для международных путешествий, об этом сообщает издание «Ъ» со ссылкой на консульский департамент МИД КНР В электронном документе с уникальным QR-кодом помимо данных о вакцинации (название и производитель препарата, дата прививки и количество доз) содержится информация об антителах или отрицательном тесте на коронавирус.