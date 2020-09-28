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Вести.Ru
Вести.Ru

Алтайский губернатор госпитализирован с двусторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который ранее проходил лечение от коронавируса дома, 27 сентября был госпитализирован с двусторонней пневмонией. При этом тест на COVID-19 у главы региона отрицательный.В источнике
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«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении
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«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
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