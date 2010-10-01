Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо депутатскому собранию города Славгород, чей мэр был пойман две недели назад на получении взятки. Виктор Томенко считает нужным отстранить Сергея Горбунова, формально исполняющего свои обязанности главы города, от занимаемой должности.

Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде

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