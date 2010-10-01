Общество
SM NewsГубернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо депутатскому собранию города Славгород, чей мэр был пойман две недели назад на получении взятки. Виктор Томенко считает нужным отстранить Сергея Горбунова, формально исполняющего свои обязанности главы города, от занимаемой должности.
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Запрет на посещение лесов продлили в Петербурге до 5 июля
Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.
Интерфакс - Россия 03:00
Общество
В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах
Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 17:03
Наука
Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила
Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:18
Общество
В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19
Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова.
РИА Новости 03:09
Общество
В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер
Симферополь, 14 июня 2020, 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан.
REGNUM вчера в 03:52
Происшествия
В Омске завели дело на главу фирмы, выполнявшей гособоронзаказ
Материалы, собранные сотрудниками Управления ФСБ по Омской области, содержат факты завышения стоимости ремонта военной техники по оборонному заказу в 2016-2018 годах, из-за которых государству был нанесен ущерб на сумму более 131 млн рублей.
SM News 02:02
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 13 июня в 02:33
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
Челябинск, 14 июня 2020, 18:15 — REGNUM В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники.
REGNUM вчера в 11:15
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 13 июня в 10:33
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин похвастался своей дачей в Швейцарии
Пригожин рассказал о своей даче в эфире "Вечерней Москвы".
VSE42.RU вчера в 23:46
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50