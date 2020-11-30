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ТАСС
ТАСС

Алтайский край до конца года получит дополнительные 300 млн рублей на дорожную технику

Алтапресс
КП - Барнаул
Катунь 24
Сиб.фм
Толк
АМИТЕЛ
RuNews24.ru
Бийский рабочий
Московский Комсомолец
Правительство РФ направило в Алтайский край более 300 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона - средства пойдут на дорожную технику. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.В источнике
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