Легковые автомобили с чёрными деталями попали под запрет в Туркменистане

Как пишет Turkmen.News, ранее за черные элементы автовладельцу выписывали штраф, но такое правило действовало до 24 ноября, однако теперь им отказывают в прохождении техосмотра в ГАИ, даже если деталь черного цвета установлена с завода и технически ее нельзя перекрасить.