Алтайский край до конца года получит дополнительные 300 млн рублей на дорожную технику
Правительство РФ направило в Алтайский край более 300 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона - средства пойдут на дорожную технику. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.В источнике
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