В Индии пожалели о своем решении по поводу российского Су-57

Индия окажется в сложном положении без истребителя пятого поколения, и ей придется пожалеть о том, что в свое время она отказалась от сотрудничества с Россией по разработке боевого самолета на базе Су-57.