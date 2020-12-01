Алтайский край получил еще 300 млн рублей на развитие региона
Суммарные выплаты в 2020 году достигли 700 млн рублей Правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона.В источнике
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