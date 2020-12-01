Заменить балтийские шпроты килькой из Дагестана не удалось из-за ГОСТа

В 2020 году на Каспии добудут около 9,7 тыс. т кильки, что почти в пять раз превышает улов прошлого года, оценивает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), отмечая, что больше всего нарастить производство удалось в Дагестане.