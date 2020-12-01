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Алтайский край получил еще 300 млн рублей на развитие региона

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RuNews24.ru
Бийский рабочий
Московский Комсомолец
Суммарные выплаты в 2020 году достигли 700 млн рублей Правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона.В источнике
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Толк

Алтайский край получит 300 млн рублей на дорожно-строительную технику

Толк21:37
АМИТЕЛ

Алтайский край получил еще 300 млн рублей на развитие региона

АМИТЕЛ19:34
Бийский рабочий

Алтайскому краю дадут часть денег из 4,6 млрд для развития региона

Бийский рабочийвчера в 22:29
Банкфакс

Москва выделила пару сотен миллионов на поддержку алтайского бизнеса по программе выведения из бедности

Банкфаксвчера в 04:44
Finam.Ru

Минэкономразвития РФ направило более 4,66 млрд рублей на развитие регионов

Finam.Ruвчера в 04:25
Московский Комсомолец

Алтайский край получил федеральные средства на поддержку малого бизнеса

Московский Комсомолецвчера в 22:34
Алтапресс

Федеральный бюджет выделил Алтайскому краю еще 300 млн рублей. На что они пойдут

Алтапрессвчера в 10:02

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
Российская газета16:00

Москвичам рассказали, сколько снега будет на Новый год

Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости23:25

В Свердловской области резко выросла смертность. Данные закрытой статистики

Согласно показателям Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), предоставленным инсайдером проекта zona.media, в Свердловской области резко выросло число смертельных случаев с начала ноября и достигло пика (более 45 случаев в день) в середине месяца.
URA.Ruвчера в 08:22

Япония и Кувейт создадут нефтяные хранилища для экстренного снабжения азиатских стран

Отмечается, что база будет размещена в префектуре Кагосима Газета The Japan News, на которую ссылается издание ТАСС, пишет о том, что японские власти смогли договориться с правительством Кувейта о создании нефтяного хранилища, рассчитанного на экстренное снабжение азиатских стран.
Центральная Служба Новостей00:18

Матвиенко предложила расширить функции Минтруда

«На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказала Матвиенко.
Ведомостивчера в 08:17

«Роскосмос» заказал исследование двигателей под перспективное вооружение

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей для перспективного вооружения, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
РИА Новостивчера в 13:26

Заменить балтийские шпроты килькой из Дагестана не удалось из-за ГОСТа

В 2020 году на Каспии добудут около 9,7 тыс. т кильки, что почти в пять раз превышает улов прошлого года, оценивает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), отмечая, что больше всего нарастить производство удалось в Дагестане.
РБК23:00

В Волгоградской области умерла заразившаяся бешенством девочка

Восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки, умерла после недели в реанимации волгоградской больницы, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
РИА Новостивчера в 14:27

Хачатурянц высказался об эпизоде с Ларссоном в матче «Спартак» — «Ротор»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на форварде московского «Спартака» Джордане Ларссоне в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
RT на русскомвчера в 09:40

Газзаев высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть пересмотрен, передает "СЭ".
Газета.Ruвчера в 15:24

ФСБ и МВД начали проверку после сообщений о невыплате зарплат рабочим «Силы Сибири»

Забастовкой рабочих на строительстве компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Алданском районе Якутии, которые отказываются работать из-за невыплаченных зарплат и нарушений условий трудового договора, заинтересовались правоохранительные органы.
Daily Stormвчера в 12:32