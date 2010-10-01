Сам министр отметил, что спокойно относится к критике, но не верит, что такое количество жителей Алтайского края желают его ухода с должности. Он заявил, что голоса в петиции легко «накрутить» и намекнул на участие США в этом.

Алтайский министр намекнул на след США в петиции за свою отставку

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