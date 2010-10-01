Общество

Тайга.инфоТайга.инфоАлтайский министр намекнул на след США в петиции за свою отставку

Сам министр отметил, что спокойно относится к критике, но не верит, что такое количество жителей Алтайского края желают его ухода с должности. Он заявил, что голоса в петиции легко «накрутить» и намекнул на участие США в этом.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Политика

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Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

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Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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В Болгарии возобновили масочный режим

Власти Болгарии приняли решение возобновить обязательное ношение масок в общественных местах.
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Кино

Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое

Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта Виктора Цоя ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг смерти лидера группы "Кино".
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Мария Порошина впервые показала сына

Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
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Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
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Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
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