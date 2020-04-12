Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Медики Барнаула выписали еще одного счастливчика, вылечившегося от коронавируса

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Стоп коронавирус: информационная сводка оперативного штаба в Алтайском крае на 12 апреля

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COVID-19 проник в глубинку Алтайского края

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Власти уточнили, в каких населенных пунктах края выявили зараженных

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Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
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Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Здоровье

Еще трое заболели коронавирусом в Липецкой области

В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 05:11
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Общество

Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек

Впервые в России суточный прирост по выявлению новых случаев коронавируса в 52 регионах превысил 2 тысячи.
Комсомольская правда 03:49
114
Общество

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:09
13
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
10
Общество

В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей

Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
10
Происшествия

В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
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Происшествия

В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом

Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 04:05
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области

В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Общество

В России отмечают День космонавтики

Вести.Ru вчера в 19:30
Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания 10 апреля в 10:42
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Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости вчера в 05:25
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Российские артисты записали песню в благодарность врачам

Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
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Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
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Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
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