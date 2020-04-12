В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 174

Здоровье СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель. 11

Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 73

Общество Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 651

Здоровье Еще трое заболели коронавирусом в Липецкой области В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

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Общество Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. 13

Общество В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину. 10

Происшествия В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Происшествия Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.

Футбол Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".

Здоровье Врачи определили кашель, который указывает на рак легких Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании. 34