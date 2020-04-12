Коронавирус
Российская газетаВ Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Здоровье
Еще трое заболели коронавирусом в Липецкой области
В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 05:11
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек
Впервые в России суточный прирост по выявлению новых случаев коронавируса в 52 регионах превысил 2 тысячи.
Комсомольская правда 03:49
Общество
Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:09
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Происшествия
В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом
Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 04:05
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области
В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В России отмечают День космонавтики
Вести.Ru вчера в 19:30
Футбол
Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского
Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости вчера в 05:25
Музыка
Российские артисты записали песню в благодарность врачам
Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости вчера в 13:39
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42