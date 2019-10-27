Политика
Российская газета«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
В 2014 году "АдГ" впервые вошла в парламент Тюрингии с 10,6 процента голосов. Получается, она прибавила 12,8 процента - рекорд на этих выборах. А христианские демократы поставили антирекорд - минус 11,7 процента по сравнению с собственным результатом пятилетней давности.
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Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском 20:59
Единоборства
Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»
Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Матч ТВ вчера в 23:30
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Путешествия
Названы самые востребованные направления отдыха россиян летом
Турция, Италия и Польша признаны самыми востребованными направлениями отдыха россиян летом 2019 года.
RT на русском 22:01
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади
Москва 24 09:55
Шоу-бизнес
Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны
Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Сахалин.Инфо 20:55
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Политика
Экс-посол Австрии в РФ назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы в ЕС была единая групп стран, готовых поддержать соответствующее решение.
Наша версия 08:34
Здоровье
Четыре новых ФАПа устанавливают в селах Карымского района
Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта по национальному проекту «Здравоохранение» устанавливают в селах Олентуй, Жимбира, Кайдалово, Новодоронинск Карымского района, работы находятся на завершающем этапе.
Забайкальский рабочий 25 октября в 03:43
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском 03:09
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Шоу-бизнес
Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости
Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Дни24 07:21
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Sportbox.RU 11:45
Армия и оружие
Армия Сирии вышла к границе с Турцией
Сирийская армия достигла границы с Турцией к северо-востоку от Рас эль-Айна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Газета.Ru 12:13
Общество
СМИ: у «Останкино» возникли серьезные финансовые трудности
Шубин указывает на то, что долги «Первого канала» лишают «Останкино» почти трети доходов.
Московский Комсомолец 18:54
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
ТАСС вчера в 16:46
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Дни24 14:17
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
The GEEK 04:07
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Космос
NASA выберет новые планеты для исследований
В Солнечной системе очень много планет, спутников и объектов поменьше, которые хочется исследовать ученым.
Naked Science 25 октября в 04:55
Политика
На канале «Россия 1» из студии выгнали украинского эксперта
Украинского политолога Вадима Трюхана выгнал из студии ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов.
Мой Брянск вчера в 06:33